Oberliga-Handballerinnen des TV Lobberich Katharina Weiss mit einer echten Gala-Vorstellung

Was für eine Vorstellung des TV Lobberich, der den Tabellenführer entthronte, denn er bezwang den TV Biefang zum Rückrundenauftakt souverän mit 24:21 (16:9). Dabei hatte es im ersten Aufeinandertreffen eine deftige 13:28-Klatsche gegeben. „Das war schon toll, was die gesamte Mannschaft heute abgerufen hat. Ich glaube, so langsam finden wir zusammen“, freute sich der Lobbericher Trainer Duc Bui über den mittlerweile vierten Sieg in Folge.