Fußball-Kreisliga : SV Vorst in Bockum vor unbequemer Aufgabe

SV Vorst in Bockum vor unbequemer Aufgabe

Krefeld Mit dem VfL Willich und Viktoria Anrath treffen zwei der derzeit erfolgreichsten Teams aufeinander.

Unerwartet deutlich mit 6:0 (0:0) hat der SC Schiefbahn seine vorgezogene Partie in der Fußball-Kreisliga A gegen den VfR Fischeln II gewonnen, obwohl die Gäste gleich sechs Akteure aufgeboten hatten, die zum Kader der Ersten gehören, darunter auch Timo Welky. Patrick Spiolek (53.), Simon Vieten (55./82.), Ken Meyer (57.), Kerim Gürdal (66.) und Maurice Faas (88.) machten für das Klinger-Team, dass weiter auf zahlreiche Stammkräfte verzichten musste, das halbe Dutzend voll. Fischelns Efe Eyibak, der in der nächsten Saison für den Bezirksligisten TDVF Viersen spielen wird, sah früh die gelb-rote Karte (37.).

Mit weiter fünf bzw. vier Punkten ist der Vorsprung von Spitzenreiter SV Vorst und Verfolger VfL Willich auf den Tabellendritten TSV Kaldenkirchen zwar auf den ersten Blick nicht mehr sehr komfortabel. Aber da die Grenzler, die am Sonntag bei Amern II vor einer anspruchsvollen Aufgabe stehen, bereits eine Partie mehr absolviert haben, täuscht das Gesamtbild etwas. Die Vorster fahren zum TSV Bockum, wobei abzuwarten bleibt, ob die langwierige Verletzung von Torjäger Dario Kezic abgeklungen ist. Ohne ihn hat die Offensive der Fischbach-Auswahl nicht die gewohnte Durchschlagskraft. Bockums Coach Andre Rogge meint: „Wir werden weiter die angeschlagenen Spieler schonen. Unsere Testphase, es mehr und mehr mit Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs zu versuchen, geht weiter. Die Tabelle lässt das zu. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir Parolie bieten können.“

Fast unheimlich ist die Serie des VfL Willich. Er gewann die vergangenen neun Spiele, patzte letztmals am 9. Dezember beim 3:3 gegen Amern II. Wahrlich eine Zwischenbilanz, die, wenn sie nicht abrupt abreißt, nur zum direkten Wiederaufstieg führen kann. Im Derby gegen Viktoria Anrath hat das Theißen-Team aber eine Auseinandersetzung der besonderen Art vor der Brust. Die Gäste waren nämlich zuletzt ebenfalls erfolgreich. Trainer Ferhat Arslanoglu sagt: „Wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Meine Jungs sind heiss, sich aber auch der Schwere der Aufgabe voll bewusst ist.“ Die Sperre von Stammkeeper Tim Hildebrandt ist abgelaufen. Auch sein zuletzt fehlender Stellvertreter Marcel Grabarske ist wieder an Bord. Dagegen werden Andre Neumann und Moritz Eveleigt kaum ein Thema für die Startelf sein. Gespannt darf man auf das Torjägerduell zwischen Willichs Benny Wirth und Anraths Sven Schmitz.