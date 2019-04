Hockey : Final Four für zehn Jahre nach Krefeld

Krefeld Das fordert Omar Schlingemann, der Hockey-Meistertrainer von Uhlenhorst Mühlheim.

Zum zweiten Mal in Folge richtet der CHTC in diesem Jahr das Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft im Hockey aus. Die erste Auflage war ein großer Erfolg. Die Zuschauerzahl von rund 4500 am Finaltag war ein Rekord für Deutschland. Und auch das Programm rund um die Spiele hat es Omar Schlingemann angetan. Der Niederländer trainiert den Titelverteidiger Uhlenhorst Mühlheim. Aus seiner Heimat ist er große Hockey-Veranstaltungen gewohnt, aber die Stimmung und Organisation in Krefeld aber würde auch dort ihresgleichen suchen.