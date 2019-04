Handball : Roosna und Hansen bleiben den Eagles treu

Karl Roosna (am Ball) wird auch in der kommenden Spielzeit für die Eagles auf Torejagd gehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beide Leistungsträger spielen auch in der kommenden Saison für die HSG Krefeld. Damit bleibt das Gros des Teams zusammen.

Karl Roosna wird auch in der kommenden Spielzeit die rechte Außenbahn bei der HSG Krefeld besetzen. Der 22 Jahre alte Nationalspieler aus Estland bleibt den Schwarz-Gelben treu und verlängerte seinen Vertrag unabhängig von der Ligazugehörigkeit um ein weiteres Jahr. Vor der laufenden Saison war der Linkshänder von TuSEM Essen aus der zweiten Liga an den Glockenspitz gewechselt und avancierte schnell zum Stammspieler auf der Außenbahn.

Roosna muss aufgrund der Länderspiele für sein Heimatland Estland oft weite Reisen und eine hohe Belastung in Kauf nehmen. Darum ist Trainer Ronny Rogawska froh, dass in der Schlussphase der Saison auch Phillip Liesebach auf Rechtsaußen immer besser in Tritt kommt. „Flipper ist auch für die Relegation eine echte Alternative“, sagt der Däne. Platzhirsch auf Rechtaußen ist aber ganz klar Roosna, der aufgrund seiner professionellen Einstellung und seines Arbeitseifers in Team um Umfeld sehr beliebt ist.