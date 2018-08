Fußball-Kreisligist Vorst erwartet am Samstag Linn

Krefeld Am Samstag treffen in Vorst und Linn zwei Aufstiegskandidaten aufeinander.

Auch in der Fußball-Kreisliga A rollt, wie in allen anderen Ligen, am Wochenende der Ball wieder. Los geht es bereits morgen (17 Uhr), wenn in der Partie SV Vorst gegen Linner SV bereits das erste Gipfeltreffen auf dem Programm steht. Beide Mannschaften werden im Aufstiegskampf weit vorne erwartet, was allerdings auch noch für mindestens ein halbes Dutzend anderer Teams gilt. Das sind die vier Absteiger Kaldenkirchen, Waldniel, Hüls und Willich, der TSV Bockum und vor allen Dingen noch der SC Schiefbahn, diesesmal spielfrei, und der OSV Meerbusch. Übrigens: in dieser Spielzeit gehen wieder die beiden Ersten hoch. Da sind natürlich überall die Messer schon gewetzt, und bei soviel geballten Aufstiegsambitionen bleibt kaum noch Platz für den kläglichen Rest.