Fußball-Landesliga : Favoritenschreck will zuschlagen

Krefeld (uwo) „Fußballerisch ist es das Beste, was die Liga zu bieten hat.“ Fischelns Trainer Fabian Wiegers spricht mit großem Respekt vom TVD Velbert, der zur Kölner Straße kommt. An das Landesliga-Hinspiel erinnert man sich beim VfR nur ungern, denn seinerzeit unterlagen die (stark ersatzgeschwächten) Krefelder dem Spitzenreiter mit 0:5.

Der VfR ist auch diesmal nur Außenseiter. Eine Chance zur Revanche besteht nur dann, wenn es gelingt, das bestmögliche Leistungsvermögen abzurufen. Das war in den vergangenen Wochen nicht immer der Fall. Die Tabellensituation, in der es im Prinzip um nichts mehr geht, ist sicher ebenso Ausschlag gebend dafür wie die Tatsache, dass der Kader am Saisonende in alle Winde verstreut wird. Ob Wiegers Forderung, sich bis zum Ende gut zu verkaufen, Gehör findet, bleibt abzuwarten. Der 29-Jährige setzt diesmal auf den Reiz, dem Spitzenreiter die Stirn zu bieten: „Vielleicht ist das die Extra-Portion Motivation. Denn bisher hat keiner der Top-Vier bei uns gewonnen. Wir wollen auch Velbert ein Beinchen stellen.“Durch eine Fußverletzung ist der Einsatz von Philipp Baum fraglich. Timo Welky fehlt urlaubsbedingt und Philipp Wiegers wurde nach verheiltem Bruch eine Platte entfernt. Für den 25-Jährigen ist die Saison damit beendet. Im Tor steht wieder Simon Gerdts. Dessen Bruder Felix stand absprachegemäß in Meerbusch im Kasten und wird auch im Pokalspiel gegen den VfB Uerdingen wieder spielen.