Handball : Vom Spitzenspiel zum Relegations-Test

Krefeld Die Begegnung in Schalksmühle steht für die Eagles im Zeichen der Aufstiegsspiele in zwei Wochen.

(svs) Eigentlich war das Spiel der HSG Krefeld bei den SGSH Dragons am Samstagabend (19.30 Uhr) durchaus mit Spannung erwartet worden. Lagen doch beide Teams lange Zeit fast gleichauf in der Tabelle. Doch während die Eagles weiter Sieg an Sieg reihten, nahmen sich die Dragons zu Beginn des Jahres eine Schwächephase. Und so verkommt das eigentliche Topspiel der Saison nun zu einem Vorbereitungsspiel auf die Aufstiegsrelegation unter Wettkampfbedingungen.

Für die Schwarz-Gelben geht es vor allem darum, mit guter Form die kommenden drei Wochen zu bestreiten. Am 18. Mai könnte der ersehnte Aufstieg in die zweite Liga feststehen. Schlimmstenfalls hieße es: nachsitzen. Unterlägen die Eagles gegen den Ersten im Norden, dann gäbe es eine weitere Serie gegen den Verlierer des Duells Süd (Koblenz) gegen Ost (Eisenach). Das aber wollen die Krefelder nach Kräften vermeiden. Da wäre es naturgemäß gut, in Bestbesetzung auflaufen zu können. Auch Spielpraxis gerade für Damian Janus und Stefan Nippes, wäre wünschenswert. Doch für die Partie in Schalksmühle sind beide noch keine Alternative. Auch Marcel Görden wird weiter geschont.

Fraglich ist für das Spiel überdies David Hansen, der noch immer an muskulären Problemen im Rücken laboriert. Zwar trainierte er wieder mit, aber ein Risiko werden die Verantwortlichen nicht eingehen. So steht einzig Jonas Vonnahme vor einem Comeback. „Bei Jonny sieht es gut aus. Ich gehe davon aus, dass er spielt“, sagt Trainer Ronny Rogawska. Er sieht das Spiel beim Zweiten als „guten Test für die Relegation.“ Entsprechend motiviert wollen die Krefelder zu Werke gehen und nicht nur Form, sondern auch Selbstvertrauen bestätigen. „Und es geht auch um die Startplätze für die Relegation“, sagt Rogawska. Beispielsweise Phillip Liesebach habe sich hier durchaus in Position gebracht.