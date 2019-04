Galopp : Saisonhöhepunkt auf der Rennbahn

Krefeld Sechs Galopprennen, darunter das Dr. Busch-Mermorian stehen im Krefelder Stadtwald an. Der erste Start ist für 14 Uhr terminiert. Die Hofer Pferde Damavand und Panoramica laufen gegeneinander.

Am Sonntag präsentiert der Krefelder Rennclub im Stadtwald seinen Saisonhöhepunkt, denn mit dem Rennen um den Preis der SWK Stadtwerke Krefeld – Dr. Busch-Memorial wird eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen für das Deutsche Derby ausgetragen. Das mit 55.000 Euro dotierte Gruppe III-Rennen wird ausgezeichnet und international Besetzt sein. Neben sieben deutschen Pferden gehen zwei Gäste aus Großbritannien, sowie einer aus den Niederlanden an den Start.

Besonders die Gäste von der britischen Insel sind dabei absolut zu beachten. Der von Hugo Palmer trainierte Hot Team gewann im Oktober ein Listenrennen in Frankreich mit fast sechs Längen Vorsprung. Im Sattel von Hot Team sitzt Pat Cosgrave. Auch der zweite Engländer Barys, trainiert von Archie Watson, ist in diesem Jahr bereits dreimal am Start gewesen, wobei er ein Rennen in Cagnes-sur-mer/Frankreich gewann. Sein Jockey ist Jack Mitchell. Ebenfalls ein durchaus interessanter Starter ist der in den Niederlanden von Christian Wolters trainierte King, der bereits bei seinem 11-Längen-Sieg Mitte März an gleicher Stätte im Stadtwald sehr viel Eindruck machte.