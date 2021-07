Handball : Obranovic erfolgreichster Werfer im ersten HSG-Test

Krefeld Lange haben sie auf diesen Tag gewartet: endlich wieder ein Handballspiel, wenn auch nur ein Test. Der erste zu einer ganzen Reihe von insgesamt zehn Begegnungen war gegen DJK Unitas Haan von Erfolg gekrönt.

Ungleich schwerer verspricht die Testaufgabe am kommenden Mittwoch zu werden. Dann gastiert in der Glockenspitzhalle ab 19.30 Uhr Ligarivale SGSH Dragons. Erstmals sind dann auch Zuschauer zugelassen. Da allerdings Krefeld seit dem Samstag wieder auf Inzidenzstufe 1 steht und damit die dafür vorgesehenen Regeln gelten, ist der Zutritt nur mit den berühmten „3 Gs“ (also geimpft, genesen oder getestet) zulässig. Außerdem herrscht in der Halle Maskenpflicht.