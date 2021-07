Neu in Krefeld : SC Bayer 05 Uerdingen peilt die Cricket-Bundesliga an

SC Bayer 05 Uerdingen peilt die Cricket-Bundesliga an

Neu in Krefeld

Cricketist in Deutschland eine Randsportart, die von vielen noch unentdeckt ist. Der SC Bayer 05 Uerdingen bietet die Möglichkeit, diese Disziplin näher kennenzulernen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Krefeld ist inzwischen vom Deutschen Cricket Bund zum Bundesstützpunkt ernannt worden. In Uerdingen gibt es bereits zwei Herrenmannschaften. Bald soll es aber auch ein Frauen- und Jugendmannschaften geben.

Der Sportclub Bayer 05 Uerdingen ist immer auf der Suche nach neuen Innovationen und Sportarten, die er anbieten kann. Auch die Themen Integration und Migration sind dem Klub sehr wichtig. Deshalb nahm Dennis Gerritzen vor der Corona-Pandemie die Gespräche mit dem Deutschen Cricket Bund (DCB) auf. Rund 18 Monate später verfügt der Klub inzwischen über zwei eigene Männermannschaft und er möchte auf der Anlage am Löschenhofweg auch Frauen- und Jugendmannschaften für die Sportart Cricket etablieren, die sich aktuell im Aufbau befinden.

Während Cricket in Deutschland noch eine Randsport ist, ist die Disziplin in Ländern wie zum Beispiel England, Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka oder Afghanistan Nationalsport. Der hierzulande bekanntere Baseballsport ist dem Cricket sehr ähnlich: Cricket gehört zu den Schlagballspielen. Im Mai fand die European Cricket Series in Krefeld auf dem Gelände des SC Bayer statt. Welches Potenzial dieser Sport hat, zeigt die unglaubliche Zuschauerzahl von 40 Millionen Zuschauern weltweit beim Livestream dieses Events.