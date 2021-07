Leichtathletik : Triathletin Maria Paulig ist Bayerische Meisterin

Krefeld Die Herrenmannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen kann froh sein, dass es in dieser Saison aufgrund der Corona-Pandemie keinen Absteiger aus der Triathlon-Bundesliga gibt. Da bliebt ihm eine Zitterpartie erspart. Aber eine Frau sorgt für Furore.

(RP) Mit gemischten Gefühlen sind die Triathleten des SC Bayer 05 Uerdingen aus Grimma zurückgekehrt. Im vorletzten Wettkampf der Bundesligasaison landete das Herrenteam auf Platz 15 von 18 Teams. In der Gesamttabelle belegt der SC Bayer damit weiterhin Rang 16. Allerdings gibt es diese Saison keine Auf- oder Absteiger.

Teamleiter Scott Anderson hatte in Jan Königs, Moritz Pohl und Gian Luca Totaro drei sehr gute Schwimmer aufgestellt, in der Hoffnung, dass diese für ein gutes Ergebnis sorgen und sich dann auf dem selektiven Radkurs im Stadtzentrum Grimmas behaupten. Allerdings musste umgeplant werden. Durch das Hochwasser war die Strömung der Mulde zu stark, weshalb das Rennen kurzerhand in einen Duathlon umgewandelt wurde: 5,5 km Laufen, 20 km Radfahren und 2,5 km Laufen.