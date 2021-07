Vor HSV-Spiel : Schalkes Fährmann positiv auf Corona getestet – Klub in Quarantäne-Trainingslager

Schalkes Fährmann positiv auf Corona getestet – Klub in Quarantäne-Trainingslager

Update Gelsenkirchen Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat einen positiven Corona-Befund innerhalb der Mannschaft nach einem PCR-Test bestätigt. Betroffen ist Torhüter Ralf Fährmann. Am Freitag eröffnet Schalke gegen den Hamburger SV die Zweitliga-Saison.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Liga in ein Quarantäne-Trainingslager. Wie der Verein bekannt gab, hatte sich der Corona-Verdacht bei Torhüter Ralf Fährmann zuvor durch einen PCR-Test bestätigt. Fährmann gab dem Klub sein Einverständnis, den Fall öffentlich zu machen.

"Ralf Fährmann ist derjenige, der sich mit Corona infiziert hat", bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder bei einem virtuellen Medientermin am Dienstag: "Es ist von Ralf schriftlich angeordnet, dass ich darüber sprechen darf." Dem Torhüter gehe es "nicht schlecht". Eine weitere Schnelltestreihe werde bei der Mannschaft noch am Dienstag durchgeführt. Ersatz soll möglichst vor dem Spiel am Freitag kommen. "Wir wollen kurzfristig vor Hamburg reagieren", sagte Schröder über den Ausfall: "Bei dem Auftakt gegen den HSV dürfen wir nichts dem Zufall überlassen".