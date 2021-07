Tennis-Bundesliga : HTC Blau-Weiß gerät unter Druck

Krefeld Vier von neun Spieltagen sind absolviert und die Krefelder tragen in der Tennis-Bundesliga die Rote Laterne. Am Sonntag kommt es im Düsseldorfer Rochusclub zum Duell der Kellerkinder.

Alles Schlechte ist auch für etwas Gutes gut – das behauptet jedenfalls ein altes Sprichwort. Am vergangenen Sonntag verlor Tennis Bundesligist Blau-Weiß Krefeld wegen eines Formfehlers sein Heimspiel gegen Blau-Weiß Neuss mit 0:6. Und wofür soll diese Niederlage am grünen Tisch gut sein, zumal Krefeld in der Tabelle dadurch auf dem letzten Tabellenplatz verharrt? „Nach jedem Spieltag essen wir ja alle immer gemeinsam. Und am Sonntagabend hat man einen noch größeren Zusammenhalt als sonst gespürt“, berichtet Blau-Weiß-Pressesprecher Jörg Zellen. Mannschaftlicher Zusammenhalt – besonders in einer Einzelsportart ein sehr kostbares Gut. „Bei uns steckt niemand den Kopf in den sprichwörtlichen Tennissand.“