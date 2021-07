American Football : Ravens-Test kurzfristig abgesagt

Krefeld Ein Ersatz-Gegner war trotz 60 Anfragen nicht aufzutreiben. Scheinbar fürchten sich alle vor den Ravens, deren Mannschaft für die fünfte Liga viel zu stark ist. Aber auch höherklassige Gegner kneifen.

(svs) Das Testspiel im American Football zwischen Krefeld Ravens und Neuss Gladiators, das für Samstag 15 Uhr angesetzt war, ist abgesagt. Der designierte Gast zog kurzfristig zurück. „Wir haben natürlich sofort alle Kontakte mobilisiert und alle Teams, die in Frage kamen, angefragt“, erzählt Ravens-Sportleiter Dino Volpe. Über 60 Anfragen seien es am Ende gewesen, berichtet Cheftrainer Jörg Hintzen. Dabei telefonierten und mailten die Verantwortlichen, Trainer und sogar einige Spieler mit Teamverantwortlichen bis zur zweiten Liga, die sich bereits im Spielbetrieb befindet, auch aus Belgien und den Niederlanden. Einen Ersatzgegner zu finden, war aber so kurzfristig nicht möglich.