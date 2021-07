Eishockey : KEV 81 meldet Mannschaften in allen Altersklassen

Der Vorsitzende Achim Staudt freut sich auf die neue Saison. Foto: ENV/EHV

Krefeld Die finanziellen Lücken werden langsam gestopft, so dass der Sport wieder in den Vordergrund rückt. Der Nachwuchs kann ab dem 9. August in der Yayla-Arena trainieren. Rheinlandhalle und Werner Rittberger Halle sollen ab 7. September nutzbar sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach aufreibenden und anstrengenden Monaten freuen sich die Verantwortlichen des KEV 81, dass alle Mannschaften von der U7 bis zur U23 in der Oberliga in ihren vorgesehenen Spielklassen an den Start gehen. Aufgrund fehlender Gelder – auch durch den Rückzug der Pinguine – war es fraglich, ob der KEV sein Leistungsangebot für den Nachwuchs aufrecht erhalten kann. Inzwischen wurde aber ein neuer Premium-Sponsor gefunden, der in Kürze vorgestellt werden soll. Der Vorsitzende Achim Staudt ist erleichtert: „Wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir nun Planungssicherheit haben und den erfolgreich eingeschlagenen Weg der vergangenen Jahre weitergehen können. Die Finanzierungslücke ist noch nicht gänzlich geschlossen, aber die große Unterstützung lässt uns optimistisch in die Saison gehen.“ Große Hoffnung, dass noch vorhandene Defizit deckeln zu können, setzt Staudt in die Wegbegleiter Aktion. „Von Eishockeyfreuden unterschiedlichen Alters ist diese Aktion gut angenommen worden. Wir hoffen, dass sich noch weitere Freunde an dieser Aktion beteiligen.“

Beim KEV spielen im Nachwuchs 220 Kinder und Jugendliche in zwölf Mannschaften. Die Kleinsten sind in der Laufschule bei Peter Kaczmarek. Bei ihm haben neben Christian Ehrhoff auch Daniel Pietta und Martin Schymainski ihre ersten Schritte auf dem Eis gemachten.