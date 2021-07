Handball : HSG Krefeld Niederrhein startet Dauerkartenverkauf

Krefeld Der Handball-Drittligist ist spendabel und beschenkt Inhaber der Saisontickets 20/21. Weil die Spiele aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind, haben ihre Karten nun in der kommenden Saison Gültigkeit.

(ths) Wie viele Zuschauer dürfen wohl die Spiele sehen? Diese Frage beschäftigt alle Freunde des Hallensports gleichermaßen. Handball-Drittligist HSG Krefeld ist jedoch guten Mutes und bietet ab sofort Dauerkarten zu Preisen zwischen 36 Euro für Kinder und bis zu 192 Euro für Erwachsene an und rührt die Werbetrommel. „Klar ist: Erstes zutrittsrechthaben in jedem Fall die Inhaber von Dauerkarten“, heißt es. „Nie war es so wertvoll wie heute, sich ein Saisonticket zu sichern.“ Das dürfte jedoch nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete gelten.