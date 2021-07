Handball : HSG trifft auf harte Brocken in fremden Hallen

HSG trifft auf harte Brocken in fremden Hallen

Krefeld Zehn Testspiele sollen Handball-Drittligist HSG helfen, zu einer Einheit zu werden und in Form zu kommen. Sechs Begegnungen bestreiten die Krefelder daheim, vier auswärts – aber die haben es in sich.

(ths) Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein absolviert während der Vorbereitung auf die Meisterschaft zehn Testspiele. Die große Anzahl soll nach dem großen Umbruch das Zusammenspiel und die Gemeinschaft stärken. Sieben Neuzugänge stehen im Team des ebenfalls erst vor der Aufstiegsrunde gekommenen Trainers Maik Pallach. „Bei so vielen neuen Leuten ist es natürlich hilfreich, wenn wir uns ausreichend einspielen können. Daher begrüße ich die große Anzahl von Testspielen, um optimal vorbereitet in die Saison gehen zu können“, sagt der Coach.

Der Auftakt der Testreihe erfolgt mit dem einzigen Spiel ohne Zuschauer am Sonntag gegen Oberligist Unitas Haan. Insgesamt sechsmal tritt die HSG in der heimischen Glockenspitzhalle an. Dabei ist nur der OSC Rheinhausen neben Haan ein unterklassiger Gegner (Nordrheinliga). Die SGSH Dragons, der Leichlinger TV und TuS Volmetal sind Liga- und sogar Gruppenrivalen. Die Limburg Lions aus den Niederlanden sind Erstligist im Nachbarland.