Leichtathletik : Zehntbeste Europas, aber Anna Keyserlingk ist enttäuscht

Krefeld Wenn Träume platzen oder selbst gesteckte Ziele nicht erreicht werden, ist das stets eine bittere Erfahrung. Die machte nun auch die Dreispringerin des SC Bayer 05 Uerdingen bei der Europameisterschaft U20.

In der Qualifikation am Vortag noch hatte sich die Leichtathletin aus der Seidenstadt souverän mit exakt 13,00 Metern in das Finale gesprungen. Bei einer Bestleistung von 13,20 Metern bestand also die realistische Hoffnung, sich mit einer „normalen“ Leistung im Endkampf zu platzieren. Aber es reichte nur zu 12,68 Metern, die eben Platz zehn bedeuteten.