Eindrückliche Rede des Oberbürgermeisters : Ukraine-Krieg zentrales Thema beim Volkstrauertag

Krefeld Oberbürgermeister Meyer gedenkt der ukrainischen Opfer, verurteilt Putin und geht auf die Angst vor einem Atomkrieg ein. Krieg, Zerstörung und Gewalt dürften am Ende nicht die Oberhand behalten.

Mit einer eindrücklichen Rede hat Oberbürgermeister Frank Meyer bei der zentralen Veranstaltung zum Volkstrauertag auf die neue Bedeutung dieses Gedenktages mit Blick auf den Ukraine-Krieg gewürdigt: Der Volkstrauertag werde in der jetzigen politischen Lage dringender denn je gebraucht: Der Krieg sei zu etwas Konkretem, etwas Greifbarem geworden sei – „er kommt uns näher als je in unserer Lebensspanne.“ Krieg, Zerstörung und Gewalt dürften am Ende nicht die Oberhand behalten – „dafür stehen wir heute hier“, sagte Meyer bei einer feierlichen Kranzniederlegung auf dem Oppumer Friedhof. Auch die Jüdische Gemeinde Krefeld beging den Tag mit einer stillen Kranzniederlegung auf dem jüdischen Friedhof an der Alte Gladbacher Straße.