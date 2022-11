Junges Spitzenensemble gastiert in Krefeld : Eine beglückende Reise durch 1000 Jahre Marienlob

Das Kölner Ensemble Vokalexkursion führte in St. Dionysius unter dem Titel „#avemaria“ durch 1000 Jahre Musik zu Ehren Marias. Links hinten erkennbar: der neue Hahn für den Turm der Kirche. Foto: Alexander Fortsreuter/Alexander Forstreuter

Krefeld Eine bestens geleitete Reise bot am Samstagabend das Kölner Ensemble Vokalexkursion seinem Publikum in St. Dionysius. Es kamen viele Besucher in die Kirche.

Wenn auch der Programmtitel mit „#avemaria“ ungewöhnlich modern daherkam, so lockten Gesänge rund um die Mutter Gottes viele Besucherinnen und Besucher der üblichen Altersgruppe an. Die Bankreihen im Langhaus der Dionysiuskirche waren bestens gefüllt.

Constanze Hose und Katharina Dombrowsky (Sopran), Helena Wery und Eva Stricker (Alt), Johannes Grewelding und Martin Meyer (Tenor) sowie Christoph Bracks und Christian Schare (Bass) beginnen ihr Konzert im hinteren Kirchenschiff. Das Werk „Bogoroditse Devo“ von Sergei Rachmaninov (1873-1943) bringt harmonische Klänge mit kirchenslawischem Text in den Raum. Am Altar erfolgt auf der Vokalexkursion ein großer Sprung zurück ins Mittelalter zu Josquin Desprez (1450-1521). Sein „Ave Maria – Virgo Serena“ setzt das Ensemble in schwebende Klänge um. Sehr räumlich wirkt – noch unterstützt durch die gute Akustik des Raumes – das Geflecht an musikalischen Linien, die sich immer wieder zusammenfinden.

Höchst harmonisch passt der darauffolgende Zeitsprung zum jüngsten Komponisten Paul Mealor (*1975). Das „O Sanctissima Maria“ steht in historischer Musiktradition; mit einschmeichelnden Klängen möchte man sich bei der Mutter Gottes Gehör verschaffen und ihre Unterstützung erbitten.

Einen Hauch Fröhlichkeit bringt die Aufforderung „Gaude Maria Virgo“ von Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Etwas bewegter macht die musikalische Reise damit Station in der Renaissance. Anschließend begibt sich die Hälfte der Sängerinnen und Sänger auf einen Spaziergang und verteilt sich auf Altarraum und östliches Kirchenschiff. So verstärkt das Ensemble den Wechselgesang von Max Regers (1873-1916) „O Maria, sei gegrüßt“; auf den Gesang des Quartetts am Altar folgt Refrain artig das „Ave Maria“. Eine wunderschöne Interpretation, die mit der Raumwirkung spielt.

Eine Variante dieses Raumklangs bringen die acht Ensemblemitglieder mit einem gregorianischen Choral aus der Zeit um 1000. Ihre Interpretation dieses mittelalterlichen Ave Marias versetzt das Publikum in die Tiefen einer dunklen romanischen Kirche. Ausdrucksstark sind die schwebenden Klänge einzelner Stimmen auf einem anhaltenden Summen der übrigen.