Montagslesung in Uerdingen : Wirtschaftsförderer schreibt Buch über Fußball und Katar

Eckart Preen. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Es ist seine unbekannte Seite: Krefeld Wirtschaftsförderer Eckart Preen ist leidenschaftlicher Fußballfan. Er kennt weltweit zahlreiche Fußballstadien und hat darüber ein Buch geschrieben. Nun liest er daraus im Rahmen der Montagslesungen.

(vo) Krefelds Wirtschaftsförderer Eckart Preen präsentiert sich bei der 490. Montagslesung am 14. November, 19 Uhr, am Uerdinger Marktplatz von einer bislang wenig bekannten Seite: als Buchautor und Kenner des Fußballs. Preen liest aus seinem Buch „Destination Flutlicht. Aus dem Leben eines Groundhoppers“ vor dem Büchereigebäude, Am Marktplatz 5. Er geht dabei auch auf die Fußball-WM in Katar ein und erläutert, warum er das Land als Austragungsort für die WM als eine „Schande“ empfindet.

In seinem Buch (erscheinen bei Culturcon Medien, 2022) schildert Preen Erlebnisse aus mehr als vier Jahrzehnten in Fußballstadien rund um den Erdball, einschließlich der jeweiligen geschichtlichen Hintergründe und der Begegnungen mit Menschen in aller Welt. In der Lesung am Montag wird er sich angesichts der bevorstehenden WM auf seine Erfahrungen bei den Weltmeisterschaften 1990 – 2006 konzentrieren und abschließend darlegen, warum „Katar 2022“ für ihn eine Schande für den Fußball bedeutet.