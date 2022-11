„Alleinunfall“ : Mann fährt mit seinem Auto 40 Meter auf Gleisbett

Auto im Gleisbereich der Linie 041 (Wilhelmplatz). Foto: Leon Giesberts

Krefeld Am Freitagnachmittag kam es im Gleisbereich an der St. Töniser Straße zu einem sogenannten „Alleinunfall“ eines älteren Herren seinem Wagen. Heißt: Es war niemand sonst an dem Unfall beteiligt.

Nach ersten Informationen verfehlte der Mann mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache die Straße und fuhr gut 40 Meter in den Gleisbereich hinein, bis sein Wagen zum Stehen kam. Der Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Straßenbahnverkehr auf der Linie 041 konnte zwischen der Haltestelle Wilhelmplatz und Obergplatz nicht bedient werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde mit Bussen eingerichtet. Das Fahrzeug wurde geborgen, blieb aber augenscheinlich unbeschadet.

(vo)