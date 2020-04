Kommentar : Notizen aus dem Krefelder Corona-Tagebuch

Jens Voss Foto: Grafik

Krefeld Notiert: Amtsdeutsch war gestern – wie die Stadt über Corona kommuniziert. Kein Bein auf die Erde – was Corona für die Kommunalpolitik bedeutet. Zahnweh und wir – warum Binsenweisheiten wichtig sind.

Kommunalpolitik hat in den letzten Wochen genauso wenig stattgefunden wie Mathe in der Schule. Es ist die Stunde der Exekutive, die Stunde Frank Meyers. Der Oberbürgermeister ist allgegenwärtig. Die Stadt Krefeld hat klugerweise von Anfang an auf Transparenz gesetzt; die Corona-Internetseite pflegt einen neuen Stil: kein Verlautbarungsdeutsch, sondern ein betont kommunikatives („Hallo zusammen“), emotional gefärbtes Tagebuch: „Heute sind die Zahlen etwas verwirrend, wir versuchen, das mal verständlich zu erklären. Also, wir müssen euch leider zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona melden“, heißt es am Freitag. Dieser Ton ist neu. Frisch. Direkt. Amtsblattdeutsch war gestern. Inklusive Du, „Corona-Puzzle“ und Videos von einem Oberbürgermeister ohne Krawatte: ganz im Arbeitsmodus. Alles aber auch unterlegt mit soliden Zahlen und Informationen.

Andere Kommunen wie der Kreis Viersen haben Corona eine Weile wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Die Öffentlichkeit schlecht informiert. Auf Nachfragen schleppend geantwortet. Was für ein schädlicher Unsinn. Je mehr die Leute über Corona wissen, desto besser. Und was für eine verpasste Chance für den Amtsinhaber. Denn auch wenn Kommunalpolitik kaum stattfindet, so hat das alles doch politische Bedeutung. OB-Kandidaten wie Kerstin Jensen (CDU) und Thorsten Hansen (Grüne) kriegen zurzeit, fünf Monate vor der Kommunalwahl, kein Bein auf die Erde, weil es nur ein Thema gibt: Corona.