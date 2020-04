Gebäude am Nordwall zum Teil geräumt : Verwirrter Mann stürmt Polizeipräsidium mit Kochtopf

Krefeld Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten am Nordwall die Substanz in einem Schnellkochtopf, die der Täter zurückgelassen hatte. Es war ein Gemisch von Sojaöl und Schrauben.

Ein verwirrter Mann hat gestern Nachmittag das Polizeipräsidium am Nordwall gestürmt und noch in der Eingangschleuse eine angebliche gefährliche Substanz in einem Kochtopf entzündet. „Es hat eine Stichflamme gegeben“, berichtete Polizeisprecherin Karin Kretzer auf Anfrage unserer Redaktion. Der Mann sei „psychisch auffällig“ und mittlerweile festgenommen. Der Kochtopf mit dem unbekannten Inhalt blieb im Eingangsbereich zurück.

Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) waren verständigt, um die Substanz zu untersuchen und zu identifizieren. Die Krefelder Feuerwehr wurde alarmiert und stand mit einer Vielzahl von Beamten vor dem Polizeipräsidium im Freien in Bereitschaft. Andere Polizisten blieben bis zur Klärung des Vorgangs in ihren Büros.

Der Einsatz des LKA war kurz nach 17 Uhr beendet. Ergebnis: Eine tatsächliche Gefahr habe nicht bestanden. Der Täter hat offenbar versucht, einen Schnellkochtopf zur Explosion zu bringen. Dazu hatte er laut Polizei eine Kochplatte dabei, um den mit Sojaöl und Schrauben gefüllten Topf zu überhitzen. Er befindet sich jetzt in einer Klinik. Die Ermittlungen dauern an.

Ferner hat die Polizei gestern einen Mann und eine Frau festgenommen, die am Mittwoch in zwei Supermärkte aufgefallen waren, weil sie nach einem Ladendiebstahl die Mitarbeiter mit einer Spritze bedroht hatten. Am Freitag waren sie kurz nach 15 Uhr einem Einzelhändler aufgefallen, als der Mann in ein Haus an der Königstraße einbrechen wollten, während die Frau mit einem Fahrrad vor dem Haus wartete. Der Zeuge rief die Polizei, die schnell vor Ort war. Beamte verfolgten die beiden, die gemeinsam auf dem Fahrrad flüchteten. Sie konnten den 37-jährigen Russe und die 41-jährige Deutsche schließlich auf dem Theaterplatz antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.