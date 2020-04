Immobilien in Krefeld : Siemens verkauft seine Werkswohnungen in Uerdingen

Die ehemaligen Siemens-Häuser an der Topsstraße in Uerdingen. Foto: Lammertz Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Anter Group aus Düsseldorf hat nach eigenen Angaben die Immobilien auf einer Gesamtfläche von 13.300 Quadratmetern an der Topsstraße gekauft. Zum Ensemble gehören 28 Wohnhäuser und ein ehemaliger Parkplatz.

Die Siemens Mobility GmbH trennt sich von 28 Wohngebäuden unweit des Werks in Uerdingen an der Duisburger Straße mit rund 2000 Beschäftigten, in dem Hochgeschwindigkeitszüge wie der ICE und Regionalzüge produziert werden. Das teilte die Anter Group aus Düsseldorf mit Sitz im Hafen am Freitag mit. Nach eigenen Angaben hat das Familienunternehmen das „zentral gelegene ,LineLiving’ Wohnportfolio erworben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.