Corona in Viersen : Vorhang auf — große Bühne für die Politik

Viersen Die Politik erobert die Festhalle. Wegen der Corona-Krise tagt der Viersener Hauptausschuss am Montagabend erstmals in der Festhalle. Zuhörer bekommen bei der Premiere Logenplätze.

Endlich bekommt Viersens Kommunalpolitik den Platz, den sie verdient! Die ganz große Bühne im wohl imposantesten Bau, den diese Stadt zu bieten hat. Coronabedingt werden sich die Politiker am Montagabend zur öffentlichen Sitzung im großen Saal der Festhalle zusammenfinden. Und die Zuhörer dieser Premiere bekommen die ersten Logenplätze zugewiesen. Wie weiland Waldorf und Statler in der Muppet-Show können sie von dort das Geschehen scharfzüngig kommentieren – aber bitte leise, denn Bei- und Missfallensbekundungen von den Zuschauerplätzen sind bekanntlich nicht gestattet.

Die Viersener Festhalle ist aber auch deshalb ein passender Ort für die politische Auseinandersetzung, weil sie schon Schauplatz grausiger Ereignisse war. 1964 wurden dort coram publico unschuldige, lebende, kleine Kätzchen an eine Python verfüttert. Die Schlange war so satt wie das öffentliche Entsetzen groß. Mau! Fressen und gefressen werden – auch das gehört zur Politik dazu. Am Montag wird es in der Festhalle darum gehen, Hunde zu befreien – von der Steuerpflicht, wenn sie aus einem Tierheim der Region genommen werden, für zwei Jahre. (Tagesordnungspunkt fünf).