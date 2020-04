Wallfahrt in Kevelaer : Trotz Corona: Gemeinde kann doch die Eröffnung mitfeiern

Ein Ordnungsdienst wird darauf achten, dass der Abstand gewahrt bleibt. Selbst auf diesem Bild aus der Basilika wird es wohl in manchen Bereichen noch zu eng gewesen sein. Foto: Norbert Prümen (nop)

KEVELAER Ab dem 1. Mai dürfen wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert werden. Die Wallfahrtseröffnung in Kevelaer muss doch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Allerdings werden weit weniger Gläubige als sonst in die Basilika kommen.

Die Vorbereitungen für eine Wallfahrtseröffnung ohne Gemeinde waren bereits getroffen, doch jetzt wird es zumindest einem Teil der Gläubigen möglich sein, beim Höhepunkt der Wallfahrtssaison dabei zu sein. Nachdem Nordrhein-Westfalen am Donnerstag beschlossen hat, ab dem 1. Mai wieder Gottesdienste mit Besuchern zuzulassen, kann jetzt auch das Öffnen der Pilgerpforte mit Gläubigen stattfinden. „Wir sind froh, dass es dazu gekommen ist und wir sind auch froh, dass der 1. Mai als Zeitpunkt gewählt wurde“, sagt Wallfahrtsrektor Gregor Kauling, Das sei sicher auch mit Blick auf die exponierte Situation des Wallfahrtsortes geschehen.

Obwohl jetzt doch Besucher zugelassen sind, wird es trotzdem eine ganz besondere Wallfahrtseröffnung werden. Am Eingang wird es Gelegenheit geben, die Hände zu desinfizieren. Die Weihwasserbecken sind leer. In der Basilika werden die Plätze markiert. So soll gewährleistet werden, dass auch die 1,50 Meter Abstand gewahrt bleiben. Damit ist auch klar, dass sicher noch nicht einmal die Hälfte der 1000 Gläubigen in die Kirche kann, die dort sonst Platz findet. „Wir werden genau auf die Sicherheit achten. Daher gibt es auch einen Ordnungsdienst in der Kirche“, erläutert Kauling. Es könne sein, dass auch Besucher nicht eingelassen werden, wenn eine bestimmte Zahl erreicht sei. Das lasse sich in solchen Zeiten nicht verhindern.

Bischof Georg Bätzing wird die Pilgerpforte öffnen. Foto: dpa/Boris Roessler

Vor der Austeilung der Hostien werden sich die Kommunionhelfer in der Kirche die Hände waschen und desinfizieren. Erstmals wird die Pilgerpforte auch nicht am Anfang von außen, sondern am Ende des Gottesdienstes von innen geöffnet. So soll gewährleistet werden, dass die Gläubigen auch mit dem nötigen Abstand die Kirche verlassen und in einer langen Prozession zur Gnadenkapelle ziehen können. Daher sollen die Besucher die Basilika auch durch verschiedene Türen verlassen.

Bischof Georg Bätzing aus Limburg wird die Wallfahrtssaison eröffnen. Das war ohnehin geplant. Er wird eine besondere Pilgerkerze segnen, die später in der Kerzenkapelle ihren Platz finden soll. „Sie soll dort viele Jahre stehen und uns immer an diese besondere Situation erinnern“, sagt Kauling. Er sei dankbar, dass jetzt zumindest eine Wallfahrtseröffnung in dieser reduzierten Form möglich sei. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte erklärt, die Freiheit der Religionsausübung sei ein wichtiges Grundrecht der Verfassung.

Pastor Kauling appelliert aber an alle, wirklich nur zur Kirche zu kommen, wenn man auch gesund ist. Die Gesundheit gehe vor, niemand solle ein Risiko eingehen. Der Bischof habe zuletzt noch einmal deutlich gemacht, dass die Sonntagspflicht momentan aufgehoben sei.