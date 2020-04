Nach Drohung mit Spritze : Polizei nimmt Einbrecher-Duo in Krefeld fest

Krefeld Die Polizei hat am Freitag einen Mann und eine Frau festgenommen, die am Mittwoch in zwei Supermärkte aufgefallen waren, weil sie nach einem Ladendiebstahl die Mitarbeiter mit einer Spritze bedroht hatten.

Das teilt die Polizei mit. Am Freitag waren sie kurz nach 15 Uhr einem Einzelhändler aufgefallen, als der Mann in ein Haus an der Königstraße einbrechen wollten, während die Frau mit einem Fahrrad vor dem Haus wartete. Der Zeuge rief die Polizei, die schnell vor Ort war. Beamte verfolgten die beiden, die gemeinsam auf dem Fahrrad flüchteten.

Sie konnten den 37-Jährigen und die 41-Jährige schließlich auf dem Theaterplatz antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

