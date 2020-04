Einzelhandel : Edeka Kempken belohnt Mitarbeiter mit 72.500 Euro

Krefeld Heiner Kempken verteilt „Krefelder Geschenkgutscheine“ und stützt so auch den gebeutelten Einzelhandel. Die Belastung der Mitarbeiter in den vergangenen Monaten war enorm: 175 bis 200 Prozent über Normalmaß.

Eindruck gefällig, was Mitarbeiter in Lebensmittelmärkten hinter sich haben? „Es war wie im Weihnachtsgeschäft; wir waren gegenüber dem Normalbetrieb bei 175 bis 200 Prozent“, erläutert Heiner Kempen, Inhaber einiger Edeka-Märkte in Krefeld, die Belastungen der vergangenen Monate. Als Ausdruck des Dankes schenkt Kempken seinen knapp 400 Mitarbeitern nun 6725 Geschenkgutscheine im Wert von 72.500 Euro. Die Bonus-Aktion ist zugleich eine Geste der Solidarität mit den Kollegen im schwer gebeutelten Einzelhandel: Denn Kempken verschenkt „Krefelder Geschenkgutscheine“, nutzt damit also das Gutscheinsystem, das die Werbegemeinschaft im November aus der Taufe gehoben hat. „Das Geld bleibt in Krefeld, und die Leute gehen mal wieder in die Stadt“, sagt Kempken.