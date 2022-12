Mozart, Bach und Dvorak in Krefelds Kirchen Die Musik der Weihnachtsmessen

Mit großer und festlicher Musik haben Ensembles, Chöre, Orchester und Solisten in der Adventszeit bereits in zahlreichen Konzerten für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt. Allein unter zwei hochkarätigen Aufführungen des Bachschen Weihnachtsoratoriums konnte das Publikum am vierten Adventswochenende wählen. Und zu den Festtagen wird es weitere Besonderheiten geben - etwa das selten gehörte Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns. Was in den Gottesdiensten des Weihnachtsfestkreises in Krefelds Kirchen zu hören ist - wir nennen Höhepunkte.