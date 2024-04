Veranstaltungstipps in Krefeld Krefeld to go - das ist los am Wochenende

Der „Manoka Express“ rollt in der Fabrik Heeder an. Am Sonntag, 28. April, hat das Stück des afrikanischen Theatermachers Martin Ambara Premiere auf der Studiobühne. In der Reihe „Außereuropäisches Theater“ rast das Stück, das auf einer kamerunischen Insel – einst deutsche Kolonie – startet, durch die Zeiten und reist durch die verschiedensten Überlieferungen, die schroff gefügt und zu einem mitreißenden, rauschhaften Wort-Strom verbunden werden: Einflüsse aus den epischen Gesängen der Tradition des „Mvett“, der wichtigsten kulturellen Quelle Südkameruns, Spuren biblischer Geschichten, Geschichtsspuren aus der kolonialen und postkolonialen Zeit, aus unserer Gegenwart. Beginn ist um 20 Uhr. Kartentelefon: 02151 805125.