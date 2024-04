Freiwilliges soziales Jahr in der Partnerstadt Museum in Dünkirchen sucht junge Krefelder für „Operation Dynamo“

Während des Aufenthalts in Krefelds Partnerstadt besteht die Möglichkeit, das Französisch zu verbessern und die Funktionsweise eines Museums kennenzulernen, unter anderem bei der Vermittlung im Bereich der Erinnerungsarbeit und der großen Konflikte des vergangenen Jahrhunderts. Zu den Aufgaben gehören die Begrüßung von Besuchern, die Begleitung des Museumsbesuchs für deutschsprachige Besucher, die Zusammenarbeit mit der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld sowie die Unterstützung bei der Organisation, Vorbereitung und Durchführung von deutsch-französischen oder europäischen Veranstaltungen des Museums. Die Beteiligung an vier deutsch-französischen Ausbildungsseminaren (insgesamt 25 Tage, Reise-und Unterbringungskosten werden übernommen) gehören dazu. Interessierte senden Lebenslauf und einen deutsch-französischen Motivationsbrief bis zum 15. Mai an Monsieur le President de la Communaute urbaine de Dunkerque per E-Mail an international@cud.fr.