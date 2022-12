Premiere im Theater Krefeld Musical-Weihnacht sorgt für schwungvolle Stimmung

Bonnie Wagner, Solorepetitorin im Musiktheater, hatte mit den Sängerinnen Gabriela Kuhn und Susanne Seefing ein Programm zusammengestellt, das Bekanntes und Unbekanntes, Schwungvolles und Besinnliches enthielt. Die Pianistin, die am Flügel begleitete, spielt Klavier „wie der Teufel“, nichts ist ihr zu schwer oder zu kompliziert. Joaquim Font, Mitglied des „Jungen Theaters“, tat es ihr gleich am E-Piano, das er nicht nur exzellent zu bediente – er zauberte darüber hinaus auf seinem Instrument klangliche Finessen wie etwa Flötenstimmen. In Leroy Andersons „Sleigh Ride“ zeigten die beiden Musiker – nun vierhändig am Flügel – auch solistisch ihre hohe Kunst. Wagner und Font, die in vorbildlicher Abstimmung beinahe ein Orchester ersetzten, bildeten die substanzreiche, dabei einfühlsame Grundierung aller Gesangsvorträge.