Kleiderluxus im Textilmuseum Krefeld Prestigesausstellung in Linn - bei solchen Kleidern werden Prinzessinnen schwach

Der sächsische Kurprinz hatte 18 Monate in Wien geworben, und dann ging mit einmal alles ganz schnell. Im April 1719 erhielt der sächsische Hof den Bescheid, Friedrich August dürfe Maria Josepha heiraten. Mit einem diamantbesetzten Miniaturporträt des Bräutigams, der so genannten Kontrafektschleife, wurde die Verlobung besiegelt. Die Hochzeit sollte im August 1719 in Wien stattfinden, und die großen Feierlichkeiten im September in Dresden.