Interview Alexej Gerassimez Der Musiker, dem Musizieren alleine zu wenig ist

Zum dritten Mal ist der in Essen geborene Perkussionist Alexej Gerassimez (*1987) Solist in einem Sinfoniekonzert der Niederrheinischen Sinfoniker. Nach eindrucksvollen Präsentationen in den Jahren 2014 und 2016 bringt er zum 3. Sinfoniekonzert ein Werk mit, das schon von seiner Intention her etwas Besonderes ist. „Leviathan“ (die Bezeichnung des Chaosdrachen im Alten Testament), aus der Feder des neuseeländischen Komponisten John Psathas (*1966) führt den bedrohlichen Klimawandel und die Verschmutzung der Meere vor Augen. In einem Telefongespräch erläuterte Gerassimez Einzelheiten zu einer Komposition, die nicht in erster Linie unterhalten möchte.