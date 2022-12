Faszinierendes Konzert im Seidenweberhaus Sinfoniker spielen Opus über Klimakatastrophe

Fast verdeckt von einer riesigen Schlagzeugbatterie, dazu von Ölkanistern, Plastikflaschen, Bremsscheiben und weiteren Müll-Utensilien, widmeten sich die von GMD Mihkel Kütson einfühlsam geleiteten Niederrheinischen Sinfoniker zu Beginn des 3. Sinfoniekonzertes in intuitivem Zusammenspiel den überwiegend sanften Klängen der Konzertouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“, in der Felix Mendelssohn Bartholdy fantasiereich Goethes Gedichte in Musik übersetzt. Abrupt war der Übergang zum Hauptwerk des Abends – dem „Concerto for Percussion and Orchestra“, das der neuseeländische Komponist John Psathas (geb.1966) in Anlehnung an den antiken Chaosdrachen „Leviathan“ genannt hat.