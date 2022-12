Kammerkonzert in Mönchengladbach Wenn versierte Blasmusiker im Rampenlicht stehen

Selten bekommt das Konzertpublikum die Gelegenheit, 90 Minuten in „Holz und Blech“ zu schwelgen – sind doch die Bläser meist lediglich als Teil der großen Gruppe innerhalb der Niederrheinischen Sinfoniker zu hören. Anlässlich des 2. Kammerkonzerts am Sonntagvormittag im Studio des Theaters Mönchengladbach präsentierte Soloposaunist Berten Claeys mit seinen Kollegen ein abwechslungsreiches und überraschendes Programm, das er mit interessanten Details zu den Komponisten und ihren Werken moderierte. Es sei ein zeitgenössisches Programm (der älteste Komponist ist Arthur Meulemans, der 1966 starb), kündigte er an. Denn die Idee, extra Stücke für Bläser zu schreiben, ist noch nicht so alt.