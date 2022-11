Konzert in Mönchengladbach Höhner rocken weihnachtlich die Redbox

„Frohe Weihnacht, guten Rutsch und toi toi toi“ – so verabschiedeten die Höhner gut gelaunt ihre Gäste in der Redbox am Sparkassenpark. Noch vier Wochen, dann ist offiziell Weihnachten. Für die Gäste der Redbox begann das Weihnachtsfest schon am Mittwochabend: Die Bühne war mit leuchtenden Tannenbäumen dekoriert, neben denen sich die Geschenkpakete türmten. Auf einer Leinwand im Hintergrund wechselten sich romantische Weihnachtsmotive mit ungewöhnlichen Perspektiven des Kölner Doms oder einer Fahrt durch den U-Bahn-Schacht ab.