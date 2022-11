Konzert in Mönchengladbach „Zephyrus Duo“ entdeckt viel Neues im Alten

Der Name des „Zephyrus Duos“ ist bei ihrem Auftritt Programm. Er entstammt der griechischen Mythologie und hat mit den in verschiedenen Stärken wehenden Brisen oder brausenden Stürmen zu tun. Genau so kamen die gewählten Stücke von Borja Sánchez Solis am Saxophon und Ettore Maria Strangio am Klavier auch rüber.