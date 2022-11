Musikverein durchbricht Corona-Zwangspause Harmonie probt intensiv für Kirchenkonzerte

Das Kirchenkonzert des Musikvereins Harmonie 1911/1921 Sonsbeck/Labbeck findet am Samstag, 10. Dezember, in der St.-Maria-Kirche in Labbeck sowie am Sonntag, 11. Dezember, in der St.-Maria-Magdalena-Kirche in Sonsbeck um jeweils 16 Uhr statt. Der Einlass beginnt um 15 Uhr unter Beachtung der aktuellen Coronaschutz-Verordnung. Den Anfang des Konzertes macht das Jugendblasorchester unter Leitung von Peter Mocha. Im Anschluss erfolgt das Konzert des Hauptorchesters unter der Leitung von Wolfgang Güdden. Da die Kirchen an beiden Tagen nicht beheizt werden, wird darum gebeten, sich entsprechend warm anzuziehen.