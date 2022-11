Kultur in Mönchengladbach Kraftvolle Stimmen beim Konzert in der Citykirche

Dieses kleine, glückliche Lächeln sagte alles. Eine Sekunde, bevor im zweiten Teil „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ begannen, strahlte die kleine, zierliche Sopranistin Maria Dewies den Dirigenten Klaus Paulsen an. „Ich war so unglaublich froh, dort zu stehen“, sagte die Solistin nach dem Benefizkonzert des Bauvereins Hauptkirche am Sonntag. 70 Sänger und Musiker wirkten mit im Jungen Vokalensemble und Newkammer-Chor der Gladbacher Singschule und dem Orchester der Münstermusik. Das Konzert war geprägt von einer fast mit den Händen greifbaren Freude der Akteure. Die warme, energievolle Stimmung, die von den Musikern ausgingen, strahlte bis in die letzte Reihe der vollen Citykirche. So herzlich, wie sich viele begrüßten, wirkte die gewachsene, von jung bis alt bunt gemischte Gemeinschaft wie ein Familientreffen. Kirchenmusikdirektor Klaus Paulsen hielt alles liebevoll, enorm präzise und klar führend zusammen.