Weihnachtstradition in Mönchengladbach Ein halbes Jahrhundert Christkindlmarkt

Gertrud Michalke und ihre Freundin Susanne Dröttboom stehen gemeinsam an einem Stehtisch und genießen die Atmosphäre. „Wir kommen aus Rheydt her. Wir wünschen dem Christkindlmarkt, dass es weiter so geht“, sagt Gertrud Michalke. „Wir kommen gerne und regelmäßig her. Es ist immer schön hier“, findet auch Susanne Dröttboom. Auch die Markthalle hat ihre Türen für den Christkindlmarkt geöffnet. An der linken Seite warten viele Bücher auf neue Besitzer, einen Stand gibt es mit Second-Hand-Bekleidung. Rechts im Eingangsbereich können Trödelliebhaber nach Herzenslust zwischen schönem alten Geschirr, Vasen und vielem mehr stöbern. Dort steht auch Sigrid Worms und rollt nacheinander Lose auf, die sie gerade gekauft hat. Dieses Mal hat sie leider kein Glück, aber das tut ihrem Besuch keinen Abbruch: „Ich komme jedes Jahr. Ich habe vielleicht in den ganzen Jahren drei Märkte versäumt.“