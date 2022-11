Nähen und Stricken mal ganz anders : „Unter einer Decke“ zeigt Verstrickungen im E71

Eicken Nähen, Stricken und Flechten – aus diesen handwerklichen Techniken haben Ora Avital und Ulrike Schröter Kunstobjekte gemacht. Sie stellen im E71 aus.

In der Ausstellung „Unter einer Decke“ im E71 zeigt Ora Avital aus Draht gefertigte Objekte – freistehend wie auch an den Wänden. Aus vielfältigen Verstrickungen ergeben sich Figuren mit Übergängen in die Abstraktion.