Kunst in Mönchengladbach Maler Ingo Wegerl provoziert meisterlich

So springt den Betrachter in dem Bild „Der Vorhang“ ein in einem zwielichtigen Kirchenraum spanischer, romanischer Prägung ein bildhoher, leuchtend roter Vorhang an, in der Bildmitte zusammengerafft. Er ist bildbestimmend, wirkt wie ein großes Ausrufezeichen. An sich schon eine malerische Provokation, die Gegenüberstellung von antik und modern. Doch seine eigentliche Brisanz erhält das Bild durch den kleinen Teddybären, der halb verdeckt hinter dem Vorhang auf dem Kirchenboden liegt. Man kann dieses Bild durchaus als eine Formulierung des Komplexes „Kirche und Missbrauch“ lesen. Übrigens nennt Wegerl diese Malereien „Religiöse Bilder“.