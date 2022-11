Konzert in Mönchengladbach 2023 Stefanie Heinzmann kommt zur Sommermusik nach Rheydt

Heinzmann, die aus dem Südschweizer Kanton Wallis, stammt, hat in den vergangenen Jahren sechs Alben veröffentlicht, mehr als 500 Konzerte gespielt – darunter auch im New Yorker Apollo Theatre – und zahlreiche Musikpreise abgeräumt. Unter anderem gewann sie den „Echo“, den „MTV Music Award“ und die „1Live Krone“. Zudem arbeitete sie mit internationalen Künstlern wie Lionel Richie und Joss Stone zusammen, stach mit Panikrocker Udo Lindenberg auf dessen Rockliner in See und sang 2022 mit Peter Maffay für das Tabaluga-Album „Die Welt ist wunderbar“ zwei Lieder ein.