Ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Museum Als die Kunst den Krach entdeckte

Es sind bekannte Namen vertreten Reiner Ruthenbeck und Bruce Nauman, Gianni Kounellis und Jean Tinguely, Yves Klein (als Komponist), Daniel Spoerri und Joseph Beuys. Manches ist sehr lange nicht mehr gezeigt worden. Im KWM erwacht alles zum Leben. Vieles ist in Dauerbetrieb, anderes wird zeitweise aktiviert oder von Besuchern in Gang gesetzt. Filmkästen laden mit Kopfhörern ein, in ihren Sound abzutauchen. Das ist auch ohrenfreundlich fürs Aufsichtspersonal, das in Dauerbeschallung arbeitet. Wenn sich der Sound eines Museumsraums mit dem des nächsten mixt, sind Hör- und Sehsinn in hohem Maß gefordert. Es ist witzig, wenn Heidschnuckenfelle per Elktromotor „atmen“ oder auf einem Teppich ein Tonband das Staubklopfen übernimmt. Armans in Harz gegossene Violinbögen als Mahner des Schweigens haben sogar eine poetische Note.