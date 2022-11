17. Dezember in der Friedenskirche Weihnachtsoratorium von Bach erklingt zum vierten Advent

In diesem Jahr, wo nicht nur in Europa Krieg herrscht und weltweite Schrecknisse.die Menschen verunsichern und ängstigen, sei es besonders wichtig, mit Besinnlichkeit in die Weihnachtszeit zu gehen „und durch die Musik in eine Dimension einzutauchen, die etwas von dem Wunder des Weihnachtsgeschehens ganz nah an uns heranlässt“, so Pfeifer.