Musik in Jüchen : Sinfonieorchester Opus 125 kommt in die Jakobus-Kirche

St. Jakobus in Jüchen. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Einen Konzertabend mit Musik der Romantik präsentiert das Sinfonieorchester Opus 125 am Samstag, 5. November, 20 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Jüchen. Dabei gibt der neue Dirigent des Orchesters, Javier Alvarez, seinen Einstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heide Oehmen

Auf dem Programm in der Jakobus-Kirche stehen die Hebriden-Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Violoncello-Konzert a-Moll von Camille Saint-Saens und die Sinfonie h-Moll D 759, die „Unvollendete“, von Franz Schubert.

Der Verein Sinfonieorchester Opus 125, überwiegend bestehend aus musikalisch qualifiziert ausgebildeten Laien, wurde 1999 gegründet und überzeugt seitdem bei seinen zahlreichen Konzerten durch sein musikalisches Engagement und seine Spielfreude. Der Verein der Freunde und Förderer der Musik in Mönchengladbach unterstützt das Konzert in Jüchen durch die Förderung junger musikalischer Talente.

Der 1993 in Santiago de Chile geborene Dirigent Javier Alvarez studiert seit 2018 in der Orchesterdirigierklasse von Professor Rüdiger Bohn an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf. Dort hat er die Möglichkeit, mit großen Orchestern in Geutschland zu arbeiten sowie an Musikproduktionen mitzuwirken. Im Mai wählte Opus 125 ihn zu seinem Dirigenten.

Der Solist beim Cellokonzert von Camille Saint Saens ist der aus Neuseeland stammende Matthias Balzat. Seit Anfang 2019 studiert er an der Düsseldorfer Musikhochschule bei Cello-Professor Pieter Wispelwey. Balzat kann auf zahlreiche Preise verweisen und gastiert mit Orchestern und Ensembles in Deutschland, Neuseeland und im Vereinigten Königreich.

Karten für das Konzert – zehn Euro für Erwachsene (Kinder, Schüler und Studenten haben freien Eintritt) – gibt es an der Abendkasse, im Pfarrbüro Rektor-Thoma-Straße 10 und