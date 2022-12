Klassik in Geldern Posaunenquartett „Opus 4“ spielt Weihnachtsmusik in Geldern

Der Förderkreis der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena Geldern lädt ein zum nächsten Konzert am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr in die Pfarrkirche. Bereits zum fünften Mal tritt das Posaunenquartett „Opus 4“ in Geldern auf. Es hat inzwischen eine große Fangemeinde. In dem Konzert erklingt adventliche und weihnachtliche Musik aus verschiedenen Jahrhunderten von Gabrieli, Praetorius, Hassler, Schein, Bach und anderen Komponisten