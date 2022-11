In der Krefelder Friedenskirche Schönhausen-Chor mit Bach und Haydn in der Friedenskirche

Haydn schrieb diese Messe im Sommer 1798, also zwischen seinen beiden späten Oratorien „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“. Der Name „Messe in Zeiten der Bedrängnis“ stammt vom Komponisten selbst und reflektiert die damalige politische Situation in Europa zu Zeiten der Koalitionskriege, lässt sich aber sicher auch auf unsere heutige Situation übertragen.